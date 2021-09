Với xu thế sử dụng mạng xã hội của người dân ngày càng cao, để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, bên cạnh trang thông tin điện tử congan.quangnam.gov.vn, Công an tỉnh Quảng Nam đã thành lập trang fanpage "Công an Quảng Nam" hoạt động trên mạng xã hội Facebook.



Được tạo lập tháng 3-2020, đến thời điểm này, fanpage "Công an Quảng Nam" đã thu hút gần 50.000 lượt người theo dõi, nhiều triệu lượt tương tác.

Fanpage Công an Quảng Nam dần trở nên quen thuộc với người dân địa phương

Ngoài giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Quảng Nam, Fanpage "Công an Quảng Nam" còn đăng tải các bài viết, hình ảnh, tin, phóng sự truyền hình của các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của lực lượng công an cũng như đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Những thông tin nghi vấn, những vấn đề thắc mắc được người dân nhắn tin, tương tác trực tiếp thông qua fanpage cũng được lực lượng Công an Quảng Nam tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Thông quan Fanpage, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong tình hình mới để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả.

Chính nhờ những dòng tin tức kịp thời, ngắn gọn đã giúp bà con dễ dàng nhận diện các đối tượng phạm tội còn len lỏi trong xã hội để tự bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Sau hơn 1 năm hoạt động, kênh trao đổi thông tin trên đã phát huy tác dụng giúp lực lượng chức năng xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương… Giúp người dân tố giác tội phạm bằng cách thức tế nhị và kín đáo hơn.

Đơn cử, một nạn nhân của vụ hiếp dâm tập thể đã gửi tin nhắn lên trang Fanpage nhờ hỗ trợ. Thông tin trên đã được quản trị trang chuyển cho cơ quan điều tra xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật mà vẫn giữ được bí mật danh tính cho nạn nhân.

Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao sự hiệu quả của Fanpage Công an Quảng Nam

Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, cho biết những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành phương tiện truyền thông, tương tác, giải trí không thể thiếu trong đời sống. Tham gia mạng xã hội, người dân được tiếp xúc với lượng thông tin khổng lồ và hoàn toàn có thể tiếp cận không giới hạn mọi kênh thông tin. Từ thực tế đó, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tận dụng ưu thế mạng xã hội để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành, địa phương mình, Fanpage Công an Quảng Nam chính là kênh thông tin như vậy.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhìn nhận việc tạo lập Fanpage là cách thức tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả vì gần gũi với người dân. Thời gian qua, fanpage Công an Quảng Nam trở thành một trong những địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình tội phạm. Nhờ đó, lực lượng công an nhanh chóng tiếp nhận, xác minh, cử lực lượng xuống địa bàn kiểm tra xử lý kịp thời.