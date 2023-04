Công an tỉnh Quảng Nam vào ngày 7-4 đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động thượng tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, thay đại tá Lê Trung Hai nghỉ hưu.



Thượng tá Mai Thanh Tâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Điện Bàn

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam công bố quyết định điều động trung tá Lương Quốc Nghĩa - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tây Giang.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tây Giang

Trước đó, chiều 4-4, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động và bổ nhiệm 5 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương. Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam quyết định điều động thượng tá Phan Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh; điều động thượng tá Bùi Thị Thu Sương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường.

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động và bổ nhiệm 5 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương hôm 4-4

Điều động thượng tá Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường; điều động trung tá Hồ Quang Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành; bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm kinh tế khác, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.