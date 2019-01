Công an Thanh Hóa khởi tố 8 vụ án tham nhũng với 13 bị can

19/01/2019 17:41

Sáng ngày 19-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.

Theo Công an Thanh Hóa, trong năm 2018, Công an Thanh Hóa đã triển khai thực hiện 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa 155 băng, ổ nhóm tội phạm, bắt 672 đối tượng. Phạm pháp hình sự giảm 5,6% so với năm 2017, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%, không có tội phạm hoạt động "lộng hành", theo kiểu "xã hội đen", không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Số vụ án kinh tế được phát hiện tăng 23%, trong đó án tham nhũng khởi tố cao nhất trong nhiều năm qua với 8 vụ, 13 bị can.

Đặc biệt, trong năm 2018, Công an Thanh Hóa đã đấu tranh triệt phá hàng chục chuyên án lớn về tội phạm có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc qua mạng internet, tội phạm ma túy… Điển hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh chuyên án 018T triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 1.000 %/năm "đội lốt" Công ty tài chính Nam Long. Đây là ổ nhóm có hoạt động tinh vi, tra tấn nhân viên như thời trung cổ, có mạng lưới hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện cơ quan công an đã khởi tố 13 đối tượng, xác định ban đầu số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 768 tỉ đồng.

Gần đây nhất, vào những ngày cuối năm 2018, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ phá chuyên án T118, đồng loạt khám xét tại 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh thuộc 5 công ty kinh doanh tài chính có hành vi cho vay lãi nặng, với số tiền giao dịch hàng chục tỉ đồng. Hiện Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố 8 vụ án với 15 bị can có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" và đang tiếp tục điều tra, bắt giữ những người có liên quan.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên tuyền bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cảm ơn các cơ quan thông tán báo chí đã phản ánh nhanh, kịp thời công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm của ngành công an, nhất là trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chiến đấu của lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu dương, nhân rộng các tấm gương trong phòng chống tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân…

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn cơ quan báo chí tiếp tục tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, qua đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Huy động 4.000 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 9 phương án, kế hoạch toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tăng cường 4.000 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đến nay, an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực được giữ vững, không để "bị động", "bất ngờ", hình thành "điểm nóng" tội phạm.

