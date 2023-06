Ngày 29-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét xe tải liên quan đến vụ tai nạn trên Tỉnh lộ 43.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khuya hôm qua, người dân sống trên Tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) nghe tiếng động rất lớn. Họ đến kiểm tra thì thấy một người đàn ông đã nằm tử vong trên đường, cạnh đó là xe máy.

Nghi va chạm giao thông nên người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.



Clip: Camera an ninh nhà dân ghi lại

Theo camera an ninh, vào khoảng 22 giờ 21 ngày 28-6, ông N.V.H (44 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy trên đường Tỉnh lộ 43.

Khi đến đoạn gần cầu vượt Gò Dưa thì có hai xe máy phía trước dừng hàng hai để nói chuyện. Lúc này, ông H. cho thắng xe lại thì loạng choạng va vào hông xe tải chạy cùng chiều, sau đó bánh xe tải cán qua ông H. tử vong tại chỗ.



Sau đó, xe máy ông H. tiếp tục lao vào phía trước của xe máy đang đậu trước. Còn xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin, Công an TP Thủ Đức cùng các lực lượng liên quan đến hiện trường phong tỏa, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh làm rõ. Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức sau đó vào cuộc tìm xe tải liên quan nói trên.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường có nhiều xe tải, container qua lại.