Ngày 20-6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khen thưởng đột xuất cho 3 phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh do đã có thành tích phá được 3 vụ án lớn, trong đó có 1 vụ giết người; 2 chuyên án về ma túy và làm giả xăng dầu quy mô lớn.



Các lực lượng được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ban Giám đốc Công an tỉnh BR-VT khen thưởng các phòng nghiệp vụ phá được 3 vụ án lớn

Trước đó, đêm 11-6, tại công trình xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là công nhân phụ trách bảo vệ tài sản tại công trình. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp công an huyện Xuyên Mộc và các lực lượng đã bắt giữ nghi can gây án là Dương Đệ Hoàng (30 tuổi, quê Quảng Bình), là đối tượng có 3 tiền án.

Chuyên án ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu triệt phá

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 17-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa bắt quả tang Bùi Văn Minh tàng trữ 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng vụ án, đến 18 giờ cùng ngày, công an bắt khẩn cấp Võ Trung Hồng (50 tuổi, ngụ TP HCM) thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 2.128 viên thuốc lắc, tổng 4,9 kg. Đây được coi là số tang vật lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng Công an tỉnh điều tra, khám phá.

Tiếp đến, khoảng 19 giờ 40 tối 18-6, Công an tỉnh và các lực lượng tiếp tục phá chuyên án làm giả xăng dầu quy mô lớn tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm (thị xã Phú Mỹ) và bắt khẩn cấp Võ Hoài Phương (SN 1984, giám đốc công ty). Bước đầu, cơ quan công an xác định Võ Hoài Phương là người đã chỉ đạo các đối tượng khác pha trộn xăng, hóa chất, bột tạo màu tạo thành xăng giả, sau đó mang đi tiêu thụ với số lượng ước tính rất lớn.



Chuyên án làm giả xăng dầu số lượng lớn đã được triệt phá

Tại buổi khen thưởng, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh, biểu dương và cám ơn những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ của ba đơn vị nói riêng và toàn lực lượng công an tỉnh nói chung đã lập những thành tích xuất sắc, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cán bộ chiến các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan. Cùng với đó, củng cố vững chắc các tài liệu, chứng cứ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và tạo tính răn đe đối với các đối tượng khác.