Ngày 4-8, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-8.



Thượng tá Trần Anh Sơn (Ảnh: CA)

Thượng tá Sơn sinh năm 1974, quê quán Hà Tĩnh. Ông từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch.

Tính tới hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai có 5 phó giám đốc, gồm: đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Xuân Thao, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, đại tá Lê Quang Nhân và thượng tá Trần Anh Sơn. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hiện nay là thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hồi tháng 7- 2022.