Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa ký thông báo gửi các sở, ban ngành trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh về việc "không tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân".



Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (đứng giữa), cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn)

Theo thông báo, thực hiện thông tư số 21/2017/TT-BCA ngày 6-7-2017 của Bộ Công an quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân, theo đó lực lượng công an chỉ tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc vào các năm chẵn.

Vì thế, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân năm nay (19-8-1945 - 19-8-2019) là năm lẻ, Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các đơn vị trong tỉnh chỉ tổ chức các hoạt động tình nghĩa, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên cán bộ, chiến sĩ lập nhiều thành tích trong công tác và giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt; không tổ chức kỷ niệm, không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng.

Hình ảnh lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa cõng dân sơ tan đến nơi an toàn tại huyện Mường Lát

"Rất mong các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp phối hợp, giúp đỡ để Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và có các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân thực sự ý nghĩa, thiết thực, tránh lãng phí, phiền hà"- thông báo viết.

Được biết, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 (từ ngày 2-8 đến ngày 3-8), tỉnh Thanh Hóa đã bị thiệt hại nặng nề về người và tải sản, ước tính thiệt hại trên 822 tỉ đồng.

Thay vì tổ chức lễ kỷ niệm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như kêu gọi trong toàn lực lượng quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão số 3 gây ra vừa qua

Trong thời gian lũ ống, lũ quét hoành hành ở các huyện Quan Sơn và Mường Lát, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tới những nơi bị ảnh hưởng phối hợp với chính quyền địa phương giúp cứu người, sơ tán tài sản, nhà cửa của người dân tới nơi an toàn; hỗ trợ người dân ổn định lại nhà cửa; phát động kêu gọi quyên góp trong toàn lực lượng, giúp những người mất nhà cửa, người thân sớm ổn định cuộc sống.