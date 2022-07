Ngày 20-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022).



Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tặng bức trướng cho lực lượng cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế với nội dung "Lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên - Huế mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ"; 22 cán bộ, chiến sĩ nguyên lãnh đạo công an tỉnh, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba trong.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trao bằng khen cho Công an tỉnh.

Dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Với vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hàng năm, lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên - Huế mở nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác "nắm hộ, nắm người", điều tra, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội… Do đó tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm.

Trung bình mỗi năm, lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên - Huế tiến hành điều tra, khám phá trên 500 vụ án phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%.