Chiều 23-11, UBND TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng cỏ Mỹ trong giới trẻ hiện nay.

Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời báo chí về việc giới trẻ sử dụng cỏ Mỹ tại buổi họp báo chiều 23-11.

Theo thượng tá Hà, nguyên nhân một bộ phận giới trẻ sử dụng cỏ Mỹ bất chấp cảnh báo của ngành chức năng là do thiếu hiểu biết, nhận thức sai về ma túy và tác hại của cỏ Mỹ.

"Một bộ phận giới trẻ nhận thức các chất như Amphetamine, Heroin, thuốc phiện mới là ma túy. Còn cỏ Mỹ được xem là thảo dược, không phải chất gây nghiện, không có hại cho sức khỏe"- thượng tá Hà cho biết.

Tuy nhiên, thượng tá Hà khẳng định cỏ Mỹ chính là cần sa tổng hợp được phun trên thực vật khô rồi băm nhỏ. Đây là một loại ma túy cực mạnh, gây nghiện và gây nguy hại gấp nhiều lần so cần sa. Người sử dụng cỏ Mỹ sẽ bị rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc, sinh ra ảo giác, "ngáo đá" gây nguy hại cho bản thân và những người xung quanh.

Theo thượng tá Hà, hiện nay, cơ quan chức năng đã có kit xét nghiệm ma túy dễ dàng phát hiện người sử dụng cỏ Mỹ để xử lý theo quy định.

"Người sử dụng trái phép cỏ Mỹ sẽ bị xử phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý, cai nghiện theo Nghị định của Chính phủ. Nếu mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép cỏ Mỹ sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự"- thượng tá Hà nhấn mạnh.

Đại diện Công an thành phố cũng thông tin công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Ông cho biết đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ của các cấp, các ngành từ thành phố đến cấp cơ sở, trong đó Công an thành phố là lực lượng nòng cốt.

Lực lượng công an đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy (trong đó có cỏ Mỹ).

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh khám phá 1.853 vụ vi phạm về ma túy, so với cùng kỳ tăng 826 vụ - tương ứng 80,43%; bắt 4.021 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 654 đổi tượng - tương ứng 19,42%; thu giữ khoảng 806 kg ma túy các loại; 1.200ml dung dịch có chứa ma túy; 88,8 kg tiền chất cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác có liên quan.

Qua đó, đã khởi tố 1.566 vụ với 2.467 bị can; xử lý hành chính 254 vụ với 1.505 đối tượng; xử lý khác 33 vụ với 49 đối tượng.