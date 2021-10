Trưa 15-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM cho biết lực lượng chức năng đang ráo riết điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân (TP HCM) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo báo cáo từ Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Bình Tân, đơn vị nhận tin báo cháy ở Công ty TNHH Sản xuất thương mại Sơn Cao Phát (địa chỉ: 457/36/7, đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) lúc 0 giờ ngày 15-10.

Khói lửa bao trùm nhà xưởng ở quận Bình Tân, TP HCM

Lập tức, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Bình Tân triển khai lực lượng đến hiện trường xử lý sự cố. Sau đó, Công an quận Tân Phú (TP HCM), Đội Chữa cháy chuyên nghiệm khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM) nhanh chóng đến chi viện.

Hỏa hoạn xảy ra ban đêm, hiện trường có nhiều chất dễ cháy nên gây ra không ít khó khăn đối với công tác chữa cháy.

Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát PCCC khống chế thành công đám cháy.

Sau khi hỏa hoạn chấm dứt, Công an phường Bình Hưng Hòa nhanh chóng cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức bảo vệ hiện trường. Những đơn vị liên quan phối hợp khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 380/380 m2 nhà xưởng của doanh nghiệp trên.