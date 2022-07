Ngày 28-7, Công an TP HCM và Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã ký quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông.



Tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Công an TP HCM - Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết mục đích quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công an TP HCM và Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM. Quy chế sẽ giúp hai đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

"Quy chế nhằm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ngoài ra, quy chế phối hợp này còn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM chủ trì, phối hợp tổ chức; bảo vệ các cơ quan, công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông" - Thiếu tướng Trần Đức Tài chia sẻ.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - ông Lâm Đình Thắng khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên là rất cần thiết trên tình hình thực tế tại TP. Quy chế sẽ giúp Công an TP HCM và Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý trên lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn.