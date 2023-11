Ngày 15-11, Công an TP HCM phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 qua TP HCM.



Buổi lễ có sự tham dự của thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM; trung tá Hoàng Sơn Ca, Phó trưởng Phòng 6, Cục CSGT; thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP HCM; Ban Chỉ huy phòng các đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo Công an quận 12, Công an quận Bình Tân, Công an huyện Hóc Môn, Công an huyện Bình Chánh, Công an TP Thủ Đức thuộc Công an TP HCM.

Lễ ra quân được tổ chức sáng nay, 15-11

Thượng tá Nguyễn Đình Dương cho biết qua hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, tình hình tai nạn giao thông tại TP HCM được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, xử phạt gần 10.000 trường hợp ô tô khách, container vi phạm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình vi phạm về vận tải hành khách, hàng hóa vẫn còn diễn biến phức tạp. Vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tại một số địa phương gây ra những hậu quả đau thương, mất mát về người và tài sản rất lớn.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ

Quyết tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo tổ chức thí điểm tổng kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1 (qua địa bàn Lâm Đồng, Đồng Nai và TP HCM).

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM

Công an TP HCM đã cụ thể hóa bằng kế hoạch ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Phó Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban Giám đốc Công an TP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa.

Trưởng phòng Phòng CSGT chỉ đạo các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với phương châm: Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh, đúng quy định và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông xác định lấy người dân là chủ thể trung tâm, mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản cho nhân dân.



Cùng ngày, các tổ công tác đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.