Sáng 15-8, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp Lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và Ngày Quốc khánh 2-9.

Cao điểm diễn ra từ ngày 15-8 đến ngày 14-9-2022.



Lãnh đạo TP Thủ Đức tại Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho hay thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn TP Thủ Đức được kéo giảm đáng kể. Dù vậy, an ninh trật tự trên địa bàn còn phức tạp nên các cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống CAND và Quốc khánh 2-9.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng cũng yêu cầu cán bộ chiến, sĩ triển khai có hiệu quả Đề án 06, cấp CCCD gắn chip cho người dân; phối hợp với các sở, ngành kiểm tra các điểm kinh doanh ăn uống sau vụ 8 người thương vong nghi ngộ độc rượu ở TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chính quyền địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp với lực lượng công an thành phố trong đợt tấn công các loại tội phạm. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác, phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng.

Lực lượng công an với vai trò nòng cốt triển khai các phương án, chủ động và nhạy bén, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường tuần tra để xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, gây mất an ninh trật tự, nồng độ cồn, đua xe trái phép...

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, người dân cùng tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Củng cố và phát huy vai trò các lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, tổ dân phố, bảo vệ dân phố... tham gia trấn áp tội phạm.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tại trụ sở Công an TP Thủ Đức sáng 15-8.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức, nghe báo cáo tại Lễ ra quâncao điểm tấn công, trấn áp tội phạm



Đại tá Hoàng Thắng phát biểu tại buổi lễ

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức động viên các cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ