Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư 15/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; trình tự đăng ký, thu hồi con dấu… Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 21-5.



Cán bộ CSGT thực hiện đăng ký phương tiện giao thông cho người dân - Ảnh: Bộ Công an

Một trong những quy định đáng chú ý tại thông tư mới này là trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an xã) đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Thẩm quyền này trước đây là của công an cấp tỉnh và cấp huyện. Để công an cấp xã được trao quyền cấp biển số xe máy, trong 3 năm liền kề gần nhất, mỗi năm, địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 môtô, xe máy (kể cả xe máy điện) trở lên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Phạm Việt Công - Trưởng Phòng Hướng dẫn Đăng ký và Kiểm định phương tiện, Cục CSGT, Bộ Công an - cho biết các đơn vị nghiệp vụ của bộ đang phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các tài liệu liên quan phục vụ công tác đăng ký. Với các phường, xã có đủ điều kiện, bộ sẽ cung cấp phương tiện kỹ thuật, công bố công khai để người dân biết. "Bên cạnh đó, cán bộ thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe cũng được tập huấn để nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, khó khăn cho người dân. Việc cấp biển số đều được bấm số ngẫu nhiên" - trung tá Phạm Việt Công nhấn mạnh.

Cũng theo trung tá Công, người dân có thể đăng ký, cấp biển số, đăng ký sang tên, đổi chủ qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chủ xe đăng nhập vào cổng dịch vụ công, khai thông tin vào tờ khai điện tử và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn qua thư điện tử hoặc tin nhắn để làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe.

Tại một hội nghị về an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết bộ đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp nhận xử lý vụ việc đến cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với đó, Bộ Công an sẽ phối hợp Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bộ Công an cũng đang hoàn thiện đề án đấu giá biển số xe để trình Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ở góc độ người dân, anh Nguyễn Văn Định (quê Nghệ An), chủ một doanh nghiệp vận tải, cho rằng với việc phân cấp đăng ký biển số xe, người dân sẽ thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực cho công an các cấp. "Tuy nhiên, việc triển khai cho công an xã cấp biển số xe máy có thể áp dụng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM vì số lượng đăng ký lớn, còn ở các địa phương khác thì có thể gộp chung các xã gần nhau để đỡ gây tốn kém" - anh Định góp ý.