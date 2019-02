Công an xã đánh 3 người rồi xin lỗi

20/02/2019 10:06

Ngày 20-2, Công an huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai cho biết đã làm rõ việc trưởng Công an xã Ia Blứ, huyện Chư Pứh đánh người trong khi thi hành nhiệm vụ.



Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 17-2, nhận được tin báo người dân việc nhóm thanh niên ăn nhậu ồn ào, mất trật tự tại nhà ông Đặng Khánh (trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Blứ) nên lực lượng Công an xã Ia Blứ tới làm việc.

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Phúc (trưởng công an xã) đã nhắc nhở nhóm thanh niên không gây mất trật tự, nhưng nhóm thanh niên tiếp tục ăn nhậu, mở nhạc. Sau đó, ông Phúc tăng cường thêm 3 công an viên đến tiếp tục nhắc nhở nhưng các thanh niên vẫn không chấp hành mà còn văng tục, xúc phạm lực lượng công an xã.

Ông Phúc đã xin lỗi 3 thanh niên bị mình đánh trong lúc thi hành nhiệm vụ

Bực tức, ông Phúc tát vào mặt Ngô Đức Lai (trú thôn Phú Hà) và Nguyễn Văn Lượm (cùng SN 1996, trú thôn Phú Bình, xã Ia Le). Được nhiều người khuyên nhủ, nhóm thanh niên này ra về. Công an xã cũng đã lập biên bản sự việc, nhắc nhở gia đình ông Khánh. Trong quá trình làm việc, một người trong nhóm đã quay lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo Công an huyện Chư Pứh, việc nhóm thanh niên trên đã gây mất trật tự, an ninh. Tuy nhiên ông Phúc ra tay đánh người là sai, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an trong mắt nhân dân.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Phúc đã trực tiếp nhận lỗi 3 người dân bị mình đánh và được những người này chấp nhận, không có yêu cầu gì thêm. Người đăng tải clip vụ việc lên mạng xã hội là anh Hồ Văn Thạch (SN 2003, trú tại thôn Phú Bình) cũng đã gỡ bỏ đoạn video nói trên khỏi trang cá nhân của mình.

Cũng theo Công an huyện Chư Pứh, do ông Phúc không phải công an chính quy mà là công chức thuộc thẩm quyền quản lý của xã, do đó chính quyền xã hoặc phòng nội vụ sẽ xử lý kỷ luật hành chính.

