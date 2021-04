Trước đó, Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho 3 sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm gồm: yến quang, yến thiên và yến bài.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, nhận Bằng chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An từ đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong đó, sản phẩm yến quang có giá cao nhất lên đến khoảng 180 triệu đồng/kg. Kết quả xác lập chỉ dẫn địa lý yến sào Cù Lao Chàm - Hội An là cơ hội để Hội An bảo tồn, phát huy giá trị của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và phát huy giá trị sản phẩm phục vụ du lịch.