Theo The Economic Times, cộng đồng quốc tế cần phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông vốn đi ngược lại luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Ngoài ra, các nước nên xem xét ủng hộ Việt Nam sau khi nước này gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Là đối tác chiến lược của Việt Nam, theo tác giả bài viết, Ấn Độ cần lên tiếng phản đối các hành động này của Trung Quốc.



Trong khi đó, ông SD Pradhan, cựu Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, nhận định Trung Quốc đang lợi dụng "cuộc chiến" chống đại dịch Covid-19 để tiếp tục các hoạt động bành trướng ở biển Đông. Trong bài viết trên trang The Times of India ngày 21-4, ông SD Pradhan cho rằng ASEAN và các cường quốc bên ngoài cần bắt tay hình thành chiến lược để đối phó với những động thái sai trái của Bắc Kinh.

Tàu tấn công đổ bộ USS America gia tăng sự hiện diện ở biển Đông Ảnh: Hải quân Mỹ

Đáng chú ý, liên quan đến sự kiện tàu khảo sát Hải Dương địa chất 08 cùng một số tàu hải cảnh của Trung Quốc trở lại biển Đông sau khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam vào ngày 14-4 và hiện tiến hành khảo sát gần nơi hoạt động của tàu khai thác dầu West Capella thuộc Công ty Dầu khí Petronas (Malaysia) trên vùng biển Malaysia, một số nguồn tin an ninh khu vực hôm 21-4 cho biết 2 tàu chiến Mỹ, gồm tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill cũng đang hoạt động gần khu vực này. Trong khi đó, bà Nicole Schwegman, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, không tiết lộ vị trí chính xác của các tàu chiến trên nhưng khẳng định: "Thông qua sự hiện diện và hoạt động liên tục ở biển Đông, chúng tôi đang thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không cùng các nguyên tắc quốc tế làm nền tảng cho an ninh và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Trước đó, Mỹ lên tiếng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng việc các nước tập trung đối phó với đại dịch Covid-19 để tăng cường hiện diện ở biển Đông. Washington kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt "hành vi bắt nạt" trên biển Đông.