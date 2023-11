Trưa 2-11, trả lời Báo Người Lao Động, ông Trần Đức Lịch, Giám đốc Công ty Công ty CP May Five Star, (Khu Công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết công ty đã xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh do không có đơn hàng.



Theo ông Lịch, do thời gian qua công ty không có đơn hàng nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, Ban lãnh đạo công ty đang cố gắng tìm kiếm thị trường, đưa đơn hàng mới về để công ty có thể hoạt động trở lại, từ đó tạo việc làm ổn định cho công nhân.



"Không ai muốn công ty phải tạm ngưng hoạt động cả. Tuy nhiên, lúc này công ty quá khó khăn vì không có đơn hàng, nên việc duy trì tiền lương cho 300 công nhân với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng là điều không thể vào lúc này", ông Lịch nói.



Không có đơn hàng, buộc Công ty CP May Five Star phải ngưng hoạt động

Trước đó, vào ngày 24-10, Công ty CP May Five Star có văn bản gửi các cơ quan chức năng và toàn thể công nhân viên toàn công ty về việc tạm dừng hoạt động do gặp nhiều khó khăn về hàng hóa và tài chính.



Nội dung văn bản cho hay công ty sẽ tạm thời cắt BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 10-2023 của người lao động. Đối với lương của công nhân nhận tiền mặt tháng 9-2023, Ban lãnh đạo công ty đã chi trả cho người lao động vào ngày 1-11-2023. Lương tháng 10-2023 sẽ được chi trả vào ngày 15-11-2023.



Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng tìm kiếm thị trường, đưa đơn hàng mới về để công ty có thể hoạt động trở lại.



Theo bà Cù Bích Thuận, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hương Sơn, sau khi nắm bắt được thông tin Công ty CP May Five Star tạm thời ngừng sản xuất, đơn vị đã liên hệ với lãnh đạo phía công ty để mong hiểu rõ sự việc cũng như có cuộc đổi trực tiếp bàn về một số vấn đề liên quan đến lợi ích của các công nhân nhưng chưa nhận được hồi âm.



"Hiện tại, đơn vị vẫn chưa nhận được một văn bản nào của Công ty CP May Five Star cả, tất cả chúng tôi nắm nắm được là qua các công nhân họ cho biết công ty thông báo ngừng hoạt động. Đơn vị cũng đã liên hệ với lãnh đạo công ty nhưng do họ ở xa nên chưa thể làm việc được", bà Thuận nói.