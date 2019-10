Tối 17-10, sau khi phối hợp với công an địa phương lập biên bản sự việc, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao 2 đối tượng cướp giật cho Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Quế Phú (huyện Quế Sơn), tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) gồm tổ trưởng Dương Thành Mỹ và 2 cán bộ Nguyễn Văn Quang, Lương Thế Tín nhận tin báo của người dân về một vụ cướp giật.

2 đối tượng Đặng Hoàng Hải và Nguyễn Lắm (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo mô tả, 2 thanh niên đi xe máy, trong đó một người mặc áo đen, một mặc áo caro vừa cướp giật túi tài sản của 1 phụ nữ tại khu vực cầu Hương An và đang chạy về hướng Đà Nẵng.

Ngay lập tực, 3 CSGT lên xe công vụ đuổi theo. Khi chạy khoảng 4 km, đến đoạn gần Trường Tiểu học Quế Xuân 2 thì các CSGT phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy như mô tả nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng này tiếp tục tăng ga bỏ chạy qua đường bê tông về hướng trung tâm xã Quế Xuân 2. Lúc này, các CSGT tiếp tục bám đuổi 2 đối tượng, đồng thời thông báo người dân hai bên đường hỗ trợ.

Bị truy đuổi, 2 tên cướp lạng lách, tìm cách truy cản CSGT nhưng biết khó thoát nên đã vứt xe ở bờ ruộng rồi tháo chạy. Các CSGT nhanh chóng dừng xe truy đuổi một đoạn dài, sau đó đã khống chế được 2 tên cướp đưa về trụ sở Công an xã Quế Xuân 2 làm việc.

Tại đây, 2 đối tượng khai tên Đặng Hoàng Hải (SN 1990; ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Lắm (SN 199; ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Bước đầu, 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của người phụ nữ đi xe máy, sau đó chạy theo hướng Tam Kỳ ra Đà Nẵng hòng tẩu thoát. Khám xét trên người đối tượng, công an thu giữ thêm 4 chiếc điện thoại khác cùng một số giấy tờ tùy thân.