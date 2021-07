Ngày 30-7, lãnh đạo Công an phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc một cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt một chiến sĩ công an của phường.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình một cụ ông không đeo khẩu trang, xảy ra to tiếng với một chiến sĩ công an. Trong clip, chiến sĩ công an liên tục nhắc nhở cụ ông đeo khẩu trang.

Cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt công an - Nguồn: Facebook

Thay vì chấp hành, cụ ông này liên tiếp to tiếng và dùng mũ cối đánh vào mặt chiến sĩ công an. Mặc dù người dân xung quanh đã khuyên can, nhưng cụ ông này vẫn dùng mũ đánh tiếp vào đầu chiến sĩ công an.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra tại một chốt kiểm dịch trên đường Lạc Long Quân, thuộc địa phận phường Nghĩa Đô.

Hiện, cụ ông nêu trên đã được mời về trụ sở công an phường Nghĩa Đô để làm rõ sự việc.

Cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt chiến sĩ công an - Ảnh cắt từ clip

TP Hà Nội hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND, thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện...



TP Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.