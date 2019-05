Cử tri vui mừng khi biết sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ổn định

04/05/2019 10:49

Sáng 4-5, tại trụ sở UBND Quận Ba Đình, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.



Đoàn Đại biểu QH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri sáng 4-5 - Ảnh: Văn Duẩn

Tham dự buổi tiếp xúc, có sự tham dự của các ĐBQH: Bùi Huyền Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Trần Thị Phương Hoa và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.



Các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị số 1 gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; bà Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Cử tri Trần Viết Hoàn (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) phát biểu

Cử tri Trần Viết Hoàn nói về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Viết Hoàn (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) cho biết: "Trước hết, xin nói về tấm lòng của cử tri, của nhân dân dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vì những ngày qua nhân dân rất lo lắng khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không được khoẻ".

"Và hôm nay, cử tri bày tỏ mừng vui khó tả khi qua ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri khi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ cho biết sức khoẻ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ổn định".

"Dân mong lắm đồng chí mau bình phục tốt để tiếp tục trọng trách. Mong đồng chí nhận ở lòng dân, hơn lúc nào hết, nhân dân thể hiện sự ủng hộ cao độ và tuyệt đối công tác chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và suy thoái, đang được đồng chí quyết liệt chỉ đạo" - cử tri Trần Viết Hoàn phát biểu.

Trước đó, trong cuộc xúc cử tri tại phường An Cư (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chiều ngày 25-4, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin về tình hình sức khoẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau chuyến công tác ở tỉnh Kiên Giang. Theo Chủ tịch QH, do thời tiết thay đổi, trời rất nóng, 38 độ C và cường độ làm việc nên nên sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bị ảnh hưởng. Chủ tịch QH mong bà con, cử tri yên tâm khi khẳng định sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ổn định và sẽ sớm trở lại làm việc.

Văn Duẩn