Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh tình trạng nhiều người lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, xúc phạm người khác, điển hình là vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng đã bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Đại biểu Quốc hội TP HCM trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc

"Đến giờ, những người hâm mộ bà Hằng vẫn cho rằng bà bị oan, tiếp tục ca ngợi bà" - cử tri Ngô Thanh Loan (quận Bình Thạnh) bức xúc, đồng thời cho rằng việc này sẽ còn ảnh hưởng rất xấu trong xã hội, gây nhiều hệ lụy, do đó cần xử lý nghiêm khắc.

Trả lời cử tri, ĐB Nguyễn Sỹ Quang cho biết nước ta được phổ cập internet mạnh mẽ, số người dùng mạng xã hội rất cao nhưng ý thức pháp luật và thái độ, kỹ năng của một số người còn hạn chế. Thời gian qua, Công an TP HCM cùng các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ theo mức độ từ thấp đến cao. Trong đó, có vụ xử lý theo hình thức khuyến cáo, gỡ bài, xin lỗi; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xử lý vi phạm hành chính. Riêng Công an TP HCM đã xử lý 6 vụ với 8 bị can.