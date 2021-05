Ngày 20-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Nam ban hành thông báo kết luận của ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Nam tại hội nghị trực tuyến với UBBC các huyện, thị xã, TP - diễn ra ngày 19-5.



Theo kết luận, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng, Quảng Nam đã ghi nhận các ca Covid-19 trên địa bàn. Vì vậy, cả hệ thống chính trị và toàn dân tỉnh Quảng Nam phải thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là tổ chức thành công cuộc bầu cử, phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri 6 xã biên giới huyện Nam Giang - Quảng Nam đã đi bầu cử an toàn vào ngày 16-5

UBBC tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cấp ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đến cử tri để nắm, tham gia bỏ phiếu đông đủ; gửi danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên qua email, zalo, viber…, nơi không có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin có thể in ra giấy, gửi đến từng hộ gia đình để cử tri thuận lợi nghiên cứu, tìm hiểu.

UBBC tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng công an tỉnh phối hợp với quân đội và các lực lượng khác tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Đối với ngày diễn ra bầu cử, UBBC tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, các điểm bầu cử phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế. Lễ khai mạc bầu cử cần tổ chức linh hoạt, gọn nhẹ nhưng trang nghiêm, những nơi có nguy cơ cao thì tổ chức ít người; lễ khai mạc bầu cử có thể tổ chức trước 7 giờ sáng (sau 5 giờ) và kết thúc lúc 21 giờ để đảm bảo thời gian nhằm thực hiện giãn cách phòng chống dịch.

UBBC tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương phân chia khung thời gian đối với từng cụm dân cư để tránh tập trung đông cử tri trong cùng một thời điểm; không vì thành tích muốn kết thúc sớm mà để cử tri tập trung quá đông vào buổi sáng, thưa thớt vào buổi chiều.

Ngoài ra, UBBC tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chuẩn bị các thùng phiếu phụ, đảm bảo thuận tiện cho cử tri không đến được phòng bỏ phiếu như người già yếu, bệnh tật, người đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà… thực hiện được quyền bỏ phiếu…