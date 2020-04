Ngày 21-4, theo nguồn tin của phóng viên, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp tỉnh An Giang về việc xác minh vụ ông V.Đ.D, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (do Sở Tư pháp tỉnh An Giang cấp giấy đăng ký hoạt động và có chi nhánh tại Cần Thơ) có hành vi hắt nước, văng tục đối với chủ doanh nghiệp tham gia đấu giá mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Theo đó, căn cứ vào Luật Đấu giá tài sản, thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên và pháp luật có liên quan, Cục Bổ trợ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh An Giang xác minh, làm rõ sự việc nêu trên, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm (nếu có).

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với ông Lý Hồng Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kỹ thuật Kim Ngân Thành liên quan đến vụ vào ngày 16-4, ông Hải gửi đơn đến Sở Tư pháp TP Cần Thơ khiếu nại xung quanh việc nộp hồ sơ mà công ty ông Hải tham gia đấu giá để được quyền kinh doanh căn tin tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều). Tại buổi làm việc, ông Hải cho biết mục đích của việc khiếu nại là để nhận lại 30 triệu đồng tiền đặt trước chứ không muốn làm lớn vấn đề.

Ông V.Đ.D được cho là đã hắt nước, văng tục đối với ông Hải

Theo nội dụng của buổi làm việc, quy định Luật Khiếu nại năm 2011 thì vụ việc nêu trên không thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp TP Cần Thơ vì Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, chi nhánh Cần Thơ hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, với chức năng quản lý tại địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Chánh Thanh tra sở làm việc với công ty đấu giá trên và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày 20-4 về quy định thời gian nộp tiền đặt trước không đúng quy định tại khoản 2, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Qua làm việc với Thanh tra sở, Công ty Đấu giá Dũng Trung Nam, chi nhánh Cần Thơ đã mời ông Hải làm việc và trả lại 30 triệu đồng tiền đặt trước cho ông Hải. Ông Hải cho biết sau khi nhận được tiền ông đã xin rút đơn khiếu nại ngày 16-4.

Như đã thông tin, công ty của ông Hải có ý định tham gia đấu giá để được quyền kinh doanh căn tin tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, chi nhánh Cần Thơ là đơn vị tổ chức đấu giá. Thời gian tiếp nhận hồ sơ để đấu giá tính từ ngày 19-3 đến ngày 14-4 với phí tham gia là 200.000 đồng/hồ sơ và tiền đặt trước là 30 triệu đồng /hồ sơ. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 10-4 đến trước 9 giờ sáng ngày 14-4.

Do bận việc nên ông Hải nộp tiền đặt trước lúc gần 15 giờ ngày 14-4. Nộp tiền xong, ông Hải đến công ty để nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Lúc này, nhân viên công ty đấu giá nói với ông Hải là do ông nộp tiền trễ nên không tham gia được. Ông Hải mới bảo nếu vậy thì cho ông xin văn bản nói ông không đủ điều kiện tham gia đấu giá để lấy lại tiền đặt trước 30 triệu đồng.

Nhân viên này đề nghị ông Hải gọi cho ông V.Đ.D, Giám đốc công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, chi nhánh Cần Thơ để hỏi. Theo trình bày của ông Hải thì ông D. yêu cầu ông phải ký vào lá đơn "xin rút đơn đăng ký đấu giá" thì mới lấy lại được tiền, còn không thì chịu mất. Tuy nhiên, ông Hải không đồng ý vì cho rằng mình không tự nguyện rút đơn tham gia đấu giá, còn nếu ký thì phải chỉ ra được lỗi của ông là gì.Trong ngày 16-4, ông Hải đến công ty đấu giá để xin lại phiếu nhận hồ sơ nhưng không được chấp thuận nên ông đã làm đơn khiếu nại gửi đến Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Đến sáng 17-4 là thời gian diễn ra buổi đấu giá, ông Hải tiếp tục đến công ty đấu giá để tham gia đấu giá vì nếu không đi ông sẽ bị mất 30 triệu đồng tiền đặt trước. Tuy nhiên, lúc bước đến công ty đấu giá trên, ông Hải cho biết mình bị ông D. ngăn cản và không cho vào tham gia đấu giá. Ông D. đã liên tục chửi bới và còn hắt ly nước vào người ông Hải. Những hành động này của ông D. đã được ông Hải dùng điện thoại quay lại.

Sau sự việc này, Sở Y tế TP Cần Thơ yêu cầu Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ báo cáo vụ việc đấu giá để kinh doanh căn tin của bệnh viện. Qua rà soát của bệnh viện cho thấy, xuất phát từ nhu cầu ăn uống của bệnh nhân, Ban giám đốc bệnh viện mới họp và quyết định chọn Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, chi nhánh Cần Thơ để ủy quyền tổ chức đấu giá quyền kinh doanh căn tin ở cơ sở 2 của bệnh viện. Hồ sơ được gửi đến Công ty Dũng Trung Nam từ ngày 11-2, đến ngày 25-2 thì bệnh viện mới nhận được công văn của Sở Y tế TP Cần Thơ yêu cầu xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Vì vậy, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quyết định hủy kết quả đấu giá quyền kinh doanh căn tin tại cơ sở 2 của bệnh viện diễn ra vào sáng 17-4 vừa qua.