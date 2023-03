Sáng nay 11-3, tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị và trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bổ nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đồng thời, ông Nguyễn Vũ Hải được quyết định thôi phụ trách Cục và tiếp tục giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ việc được giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay. Ông Nguyễn Chiến Thắng cam kết cán bộ, nhân viên của Cục sẽ đoàn kết, nỗ lực, tập trung cao độ để có kế hoạch triển khai các giải pháp khôi phục hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phục vụ tốt nhất cho người dân và khách hàng.



Vào tháng 10-2014, ông Nguyễn Chiến Thắng khi đó đang là Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) được Ban Chấp hành Trung ương luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2010-2015 và được giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.



Ngày 2-7-2021, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định số 1208/QĐ-BGTVT về việc tiếp nhận ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, và giao làm quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp. Và ngày 19-1-2022, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.



Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chiến Thắng

Liên quan đến nhân sự tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, trước khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội "Nhận hối lộ" vào ngày 6-1-2023, Bộ GTVT đã có có quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thay ông Đặng Việt Hà do ông Hà có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý kiểm định xe cơ giới.

Theo Bộ GTVT, đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, có 55/281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt là tại Hà Nội, TP HCM, Hòa Bình,... ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho người dân, doanh nghiệp.