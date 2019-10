Sở Y tế TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về sự cố y khoa gây chết người tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Kang Nam. Những ngày gần đây, trên địa bàn TP HCM liên tục xảy ra nhiều vụ tai biến dẫn đến chết người sau phẫu thuật làm đẹp. Ca tử vong mới nhất được báo cáo trong ngày 18-10.



Chưa đẹp đã mất mạng

Theo BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, sở đã tiếp nhận báo cáo sự cố y khoa dẫn đến một khách hàng tử vong do tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 17-10, một phụ nữ (33 tuổi) đến Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (phường 12, quận 10, TP HCM) để phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Sau khi thực hiện khám và xét nghiệm tiền mê theo quy định, bệnh viện này phẫu thuật theo nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, đến 20 giờ 45 phút thì bệnh nhân đột ngột khó thở, mạch nhanh, huyết áp hạ. Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas đã hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân Dân 115, song đến ngày 18-10, bệnh nhân đã tử vong.

BS Huỳnh Mai cung cấp thêm thông tin: trước đó, ngày 17-10, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP báo cáo về một trường hợp phụ nữ 59 tuổi sau khi căng da mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP HCM) thì xảy ra tai biến, được chuyển cấp cứu trong đêm tại Bệnh viện Nhân Dân 115 TP HCM rồi qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân đã tử vong vào đêm 14-10. Sở Y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân của sự cố y khoa xảy ra đối với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam và Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas.

Trong thời gian chờ hội đồng chuyên môn tổ chức họp và có kết luận cụ thể nhằm bảo đảm an toàn người bệnh, Sở Y tế TP yêu cầu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam và Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm gây mê từ ngày 18-10. Thời gian tạm ngưng là để bệnh viện chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật theo Bộ Tiêu chí an toàn phẫu thuật được ban hành tại Quyết định 7482/QĐ-BYT; củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa bảo đảm yêu cầu (nếu có); gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 21-10 để Sở Y tế xem xét và đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật của bệnh viện, báo cáo Bộ Y tế và UBND TP.

Chị T. đến “cầu cứu” bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP HCM với khuôn mặt nổi đầy mụn mủ, bong tróc sau khi lột da bằng vi tảo biển

Tiền mất tật mang

Trong khi dồn dập 2 ca tử vong sau làm đẹp thẩm mỹ chưa nguôi ngoai thì cũng trong ngày 18-10, Sở Y tế TP HCM lại tiếp nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Phương H. (ngụ quận 7, TP HCM) đối với Thẩm mỹ viện Sophie International (quận 1, TP HCM).

Theo đơn của chị H., ngày 29-6 chị đến Thẩm mỹ viện Sophie International để làm đẹp mắt theo combo "mở tròng, mở góc mắt, cắt mí song song" với giá 19 triệu đồng. Mổ xong, bác sĩ phẫu thuật kê đơn thuốc và hẹn 6 ngày sau đến cắt chỉ.

Ngày 2-7, chị H. cảm thấy mắt trái tiến triển bình thường nhưng mắt phải thì "tụ máu, sưng và nóng" nên liên hệ và được bệnh viện tư vấn: "Sưng là chuyện bình thường, chờ một thời gian sau sẽ hết". Tuy nhiên, dù vẫn dùng các loại thuốc do bác sĩ phẫu thuật kê đơn nhưng mắt phải sưng nhiều hơn. Chị vội đến bệnh viện khác để kiểm tra thì các bác sĩ chẩn đoán vết mổ bị nhiễm trùng, phải nhanh chóng điều trị.

Sau khi điều trị nhiễm trùng vết mổ, chị đến Thẩm mỹ viện Sophie International để yêu cầu giải quyết "tình trạng mí mắt không đều". Tại đây, bác sĩ thẩm mỹ viện thừa nhận do lỗi của thẩm mỹ viện và sẽ chịu trách nhiệm "bảo hành", yêu cầu chị về nghỉ chờ vết cắt lành sẹo. Từ ngày 16-7 đến 23-8, chị H. nhiều lần đến Thẩm mỹ viện Sophie International để được "bảo hành" nhưng thẩm mỹ viện đưa ra nhiều lý do để kéo dài mà không giải quyết.

Đến ngày 27-8, Thẩm mỹ viện Sophie International cử một nhân viên đưa chị H. đến Bệnh viện Mắt TP HCM khám. Tại đây, chị H. được bác sĩ chẩn đoán "sụp mí nhẹ, mắt lờ đờ do phẫu thuật xâm lấn cơ nâng mi". Có kết quả khám của bệnh viện nhưng suốt thời gian dài phía thẩm mỹ viện vẫn không đưa ra hướng giải quyết, không trả lại tiền.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, quyền Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, thanh tra đã nhận được đơn tố cáo và đang mời người tố cáo đến Sở Y tế làm việc. Thẩm mỹ viện Sophie International đã từng được Sở Y tế thẩm định các điều kiện cho hoạt động thẩm mỹ. Tuy nhiên, do thấy cơ sở chưa đủ điều kiện, nhất là các quảng cáo gần đây trên mạng của cơ sở vi phạm về quy định của ngành y tế, đặc biệt, cơ sở quảng bá có đội ngũ bác sĩ Hàn Quốc phụ trách chuyên môn là không đúng nên Phòng Thanh tra của Sở Y tế đã ra quyết định ngưng tiến hành thẩm định.