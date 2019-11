Sáng nay 14-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ trọng án một thanh niên giết vợ, rồi đốt xác ngay tại nhà. Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngôi nhà xảy ra vụ trọng án chấn động - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 13-11, khi chị Đặng Thị Hoài Ph. đang ở nhà mẹ đẻ tại xóm 5, xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư) đã bị chồng là Bùi Văn Cường (23 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) đi xe máy tới dùng dao sát hại.



Sau khi sát hại người vợ trẻ, Cường phủ chăn lên thi thể chị Ph., rồi tẩm xăng châm lửa đốt. Tiếp đó, Cường cắt ven tay của mình với ý định tự tử.

Khi người dân phát hiện sự việc, thi thể chị Ph. đã bị đốt cháy, trên cổ có vết thương hở lớn. Cường khi đó còn sống, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Được biết, Cường và chị Ph. vừa cưới nhau được 4 tháng. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Ph. về nhà mẹ đẻ ở được ít ngày thì bị Cường đi xe máy tới sát hại dã man.