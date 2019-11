Vụ việc bắt đầu từ hành vi bất nhã khi anh ta chụp hình nhưng chưa được sự đồng ý của tiếp viên nên bị từ chối bằng cách che mặt. Lập tức anh ta cho đăng bức hình trên Facebook với biểu tượng bẩn thỉu để so sánh với nữ tiếp viên này. Sự bất nhã bị lên án gay gắt và rất nhiều người đã lên tiếng nhưng có vẻ chủ nhân của Facebook này bất chấp.



Nói đến Hiếu "Orion" chắc hẳn mọi người chưa quên những hình ảnh thô thiển khi 4 người đàn ông khỏa thân vấy bẩn kỳ quan thiên nhiên Mã Pì Lèng. Hiếu và 3 người khác trần trụi đến quái đản cưỡi môtô lòng vòng trên con đường đèo tuyệt đẹp. Bị phê phán, Hiếu ngụy biện là khỏa thân để kêu gọi bảo vệ môi trường (!?). Xin lỗi, môi trường đang cần sự trong lành.

Thực ra đây chỉ là những trò câu like thô thiển của những tay kiếm tiền trên Facebook chuyên nghiệp. Và ai cũng biết họ cố tình vẽ chuyện nhằm nhận "gạch đá" của dư luận để được quan tâm nhiều hơn, các nhà quảng cáo chú ý hơn và hiển nhiên thu lợi nhiều hơn. Chẳng ai vô tri để cho người khác mắng chửi mình cả. Đây là cuộc đầu cơ, hơi khác biệt và bất chấp sự xúc phạm đến người khác.

Trong cơn cuồng like, trên Facebook có sẵn cả vạn người đang tìm cách để mình được nổi tiếng, để được nhiều người theo dõi. Cách đây chưa lâu, một thanh niên ở Gia Lai còn giả vờ ngã xe trước một chiếc ôtô đang đậu để chụp hình đưa lên Facebook như một vụ tai nạn. Cộng đồng bóc mẽ và công an đã vào cuộc. "Hy sinh vì nghệ thuật câu like" như thế cũng đã hết thuốc chữa.

Rồi vụ thanh niên ở Quảng Ninh vì "đói" like đã tung tin thất thiệt về dịch tả heo châu Phi làm dư luận bất an. Còn bao kẻ khác khi gặp người bị nạn thì không giúp đỡ đã đành, còn chen lấn, cản trở người khác chỉ vì muốn gí điện thoại chụp ảnh, quay video để tung lên mạng xã hội.

Ngay cả trong những ngày này, khi cả nước đang thắt lòng vì nỗi đau buồn từ vụ 39 nạn nhân chết trong container ở Anh thì có kẻ lạnh lùng tung tin lên Facebook rằng có một người thoát chết vì đã dùng tiền đóng cho môi giới để đánh đề. Tàn nhẫn như thế, vô cảm như thế nhưng họ không ngại ngần bước qua nỗi đau của cộng đồng để chỉ kiếm cho mình vài ngàn lượt theo dõi.

Những kẻ cuồng mạng xã hội ngày càng đông theo sự phát triển của những mạng này. Từ công cụ giao tiếp xã hội, nhiều người đã biến chúng thành nơi khoe mẽ và kiếm lợi nhưng không màng cảm xúc của người khác. Từ dè bỉu người mình không thích đến tung tin đồn thất thiệt, lộng ngôn điên cuồng, lấy nỗi đau của cộng đồng ra giải trí... đủ kiểu gây chú ý cứ tung hê mỗi ngày trên mạng.

Không ai cấm cản người khác háo danh hoặc kiếm tiền trên mạng xã hội nhưng mọi thứ đều có ranh giới của nó. Về mặt cá nhân, mỗi người không thể viện bất cứ lý do gì để xúc phạm, bêu riếu nỗi đau của những người khác. Về mặt xã hội, Luật An ninh mạng đã có hiệu lực từ ngày 1-9-2019, những hành vi trên sẽ bị nghiêm trị. Vuốt ve bản thân trên nỗi đau của người khác chính là vô văn hóa.