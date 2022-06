Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), từ 21 giờ ngày 18-6 đến 5 giờ 19-6, nhiều quận huyện và TP Thủ Đức tại TP HCM sẽ bị cúp nước hoặc nước yếu.



Cụ thể, các khu vực bị cúp nước: toàn bộ quận 1, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận; quận Bình Thạnh (các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25); quận Tân Bình (các phường 1, 3, 4, 5, 12); quận 6 (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12); quận 7 (phường Tân Thuận Đông); quận 8 (các phường 9, 10, 11, 12, 13); quận 11 (các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); TP Thủ Đức (các phường Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Tây, Linh Đông, Thảo Điền, An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long B, Tân Phú, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu).

Các khu vực nước yếu: quận Tân Bình (phường 2 (Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất); huyện Bình Chánh (các xã Bình Hưng, Phong Phú).

Nhiều nơi tại TP HCM sẽ cúp nước hoặc nước yếu

Đại diện Sawaco cho biết nguyên nhân cúp nước hoặc nước yếu là do thực hiện công tác thay mới van Bypass 48 tại Nhà máy nước Thủ Đức phục vụ công tác vận hành an toàn nhà máy nước; kết hợp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục phục vụ cho người dân TP HCM.