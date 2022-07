Khoảng 1 giờ sáng ngày 18-7, trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xảy ra cháy lớn nhà dân tại số 376 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.



Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt trong nhà cháy ra an toàn - Ảnh: CTV

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Ba Đình đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng người dân và trực tiếp ứng cứu 4 người ra ngoài an toàn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 59 m2, có 4 tầng 1 tum, dạng nhà ống, gia đình có mở lối thoát nạn thứ 2 trên mái nên có ít nhất 2 người tự thoát sang hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, 2 người còn lại do lực lượng chức năng đưa ra ngoài với các biểu hiện khó thở và mất sức.