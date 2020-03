Sáng cùng ngày, tàu cá này đang trên đường vào bờ, khi đến phao số 2 cửa Thuận An thì bị mắc cạn, gãy chân vịt. Thuyền trưởng cố gắng cho tàu chạy lùi ra hướng phao số 0 nhưng bị lủng thủy nên có nguy cơ bị chìm. Lực lượng cứu hộ đã điều phương tiện ứng cứu, lai dắt chiếc tàu trên vào bờ an toàn.



Cứu hộ tàu cá Thanh Hóa bị mắc cạn

Trước đó, sáng 20-2, một tàu cá trên đường vào bờ cũng mắc cạn ở cửa Thuận An.

Luồng hàng hải Thuận An được công bố tại Quyết định số 1065/QĐ-CHHVN ngày 30-11-2012 của Cục Hàng hải Việt Nam với chuẩn tắc độ sâu -4,5 m so với số 0 hải đồ.

Theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2019 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, tháng 8-2019, việc nạo vét duy tu luồng hàng hải tại cửa biển Thuận An được triển khai từ phao số 0 đến phao số 6. Kinh phí cho dự án này là 9,5 tỉ đồng, do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty CP Thi công cơ giới và dịch vụ là nhà thầu thi công. Dự án hoàn thành sau đó hơn một tháng.