Bắt nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình ở Bình Tân, TP HCM

16/02/2018 16:52

Chiều 16-2, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận đã bắt giữ nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình tại hẻm 131 (đường số 7, Khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "giết người".

Nghi phạm ban đầu được xác định là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê tỉnh Tiền Giang ) - công nhân làm thuê cho gia đình nạn nhân.

Chiều cùng ngày, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cũng xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động đã bắt được nghi can gây án. "Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang lấy lời khai đối tượng để phục vụ quá trình điều tra", trung tướng Lê Đông Phong thông tin.





Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân

Đến nay công an xác định các nạn nhân bị sát hại gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (6 tuổi, con ruột của vợ chồng ông Chinh).

Như Báo Người Lao Động thông tin, trưa 14 -2 (tức 30 Tết), một người đàn ông đến nhà giao gà cúng Tết cho gia đình ông Chinh thì thấy nhà đóng cửa im ỉm. Người này nhìn qua khe cửa thì phát hiện bà Hồng nằm gục, người bê bết máu. Hốt hoảng người giao gà liền hô hoàn cùng người dân xung quanh đến hỗ trợ rồi điện thoại cấp báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Xác định đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, công an phường đã cấp báo Công an quận Bình Tân và phòng nghiệp vụ Công an TP HCM. Ngay trong đêm, Bộ Công an cũng cử điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an TP khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra.

Khi công an phá lớp cửa bên ngoài vào trong thì bị con chó béc-giê hung dữ của chú nhà chống trả dữ dội. Công an phải dùng biện pháp khống chế con chó béc-giê để vào bên trong căn nhà.



Vừa bước vào bên trong, công an phát hiện bà Hồng nằm gục ở cửa ra vào, trên người có nhiều vết thương. Riêng Chinh cùng 3 người con nằm gục chết ở 3 phòng ngủ khác nhau, khắp người dính đầy máu.



Bước đầu công an xác định, gia đình ông Chinh – bà Hồng bị sát hại, thi thể đã bốc mùi hôi.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Chinh gia công cơ khí, kinh doanh máng xối inox. Chiều 12-2 (tức 27 Tết) gia đình ông Chinh có tổ chức tiệc Tết niên cuối năm cho nhân viên. Từ thời điểm đó, hàng xóm thấy ngôi nhà luôn đóng cửa, vợ chồng ông Chinh không còn đi tập thể dục như thường lệ. Chỉ đến khi có người đến giao gà cúng thì mới phát hiện sự việc đau lòng.

Tin - ảnh: SỸ HƯNG