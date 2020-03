Ngày 13-3, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết kết quả mẫu xét nghiệm Covid-19 của bà T.T.T (60 tuổi; ngụ phường 2, TP Sa Đéc), giám đốc một công ty xuất nhập khẩu có kết quả âm tính. Hiện, tình trạng sức khỏe của bà T. bình thường, không ho, không sốt.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc, xác nhận thông tin đang cách ly bà T. có đi chung chuyến bay với bệnh nhân ở tỉnh Bình Thuận nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 34).

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc, vào ngày 2-3, bà T. đã ngồi ghế số 34H, QR974, Qatar, đi từ sân bay Washington (Mỹ), quá cảnh sân bay Qatar, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất về Việt Nam. Trên chuyến bay này, có trường hợp nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 34).

Sau đó, bà T. về đến sân bay Tân Sơn Nhất và được xe ôtô cá nhân rước về nhà. Chiều 8-3, bà T. đi ăn tiệc với 20 chị em phụ nữ tại quán cà phê H.G. (hiện quán đã đóng cửa từ ngày 11-3). Từ ngày 2 đến 11-3, chồng bà T. di chuyển đến kho gạo ở huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và tiếp xúc một số người làm việc tại đây.

Cũng trong ngày 13-3, ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, cho biết nữ doanh nhân ở tỉnh này là bà H.T.R (ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã âm tính với dịch Covid-19 sau khi đi chung chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận.

Theo đó, vào ngày 22-2, bà R. di chuyển bằng máy bay từ TP HCM sang New York (Mỹ) để dự sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Chuyến bay chở nữ doanh nhân này có quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) khoảng 3 giờ. Sau nhiều ngày làm việc tại Mỹ, bà R. cùng đoàn trở về nước vào ngày 29-2. Từ New York về Việt Nam, bà R. có quá cảnh qua sân bay quốc tế Doha (Dubai). Đến ngày 2-3, nữ doanh nhân này đi cùng chuyến bay với một phụ nữ quê ở Bình Thuận (bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 thứ 34) về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi sau đó di chuyển về TP Long Xuyên. Những ngày sau đó, bà R. không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

"Theo điều tra dịch tễ thì nữ doanh nhân này rất khó nhiễm do ngồi khoảng cách khá xa với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận. Hơn nữa, thời điểm nữ bệnh nhân thứ 34 phát bệnh thì bà R. đã về đến TP Long Xuyên. Cho dù bà R. ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiệu ho, nóng sốt nhưng ngành chức năng vẫn thực hiện cách ly tại nhà theo quy định"- ông Thuần nói.