Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường lớn ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) như: Ba Tháng Tư, Trần Quốc Toản, Trần Phú, vòng xoay khu vực trung tâm chợ Đà Lạt... mật độ xe cộ đông đúc, đa số là xe cá nhân 4 đến 7 chỗ, xe 29 đến 45 chỗ và xe máy...

Du khách đến với thành phố du lịch Đà Lạt hè 2022

Mặc dù năm nay Đà Lạt đã có đèn xanh đèn đỏ hỗ trợ, những tuyến đường chính được nâng cấp mở rộng và có cảnh sát giao thông túc trực điều phối nhưng vẫn ùn ứ liên tục.



Khách du lịch tham quan tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã đón hơn 3,7 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 26.000 lượt, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt 3.694.000 lượt, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2021; khách qua lưu trú ước đạt 500.000 lượt, tăng 24 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Quốc lộ 20 ùn ứ do dòng người và phương tiện tham quan nghỉ dưỡng hè 2022 ở Lâm Đồng tăng đột biến

Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.008 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 37.888 phòng; trong đó, có 456 khách sạn từ 1 - 5 sao với 13.083 phòng (gồm 44 khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao với 4.258 phòng; 412 khách sạn từ 1 - 2 sao với 8.825 phòng).

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 36 điểm tham quan có thu phí; trong đó có 6 điểm tham quan đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là điểm du lịch; cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác.

Đoàn người chen chúc chụp ảnh lưu niệm tại điểm săn mây ở Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt.

Để kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025 tại Ninh Thuận; tổ chức Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022; chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; mở lớp truyền dạy cồng chiêng tại huyện Đơn Dương; tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đạ Huoai và huyện Di Linh. Đặc biệt, một số chương trình chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022...

Một số hình ảnh khách du lịch tấp nập tham quan nghỉ dưỡng ở thành phố Đà Lạt đầu hè 2022:

Khách du lịch tập trung tham quan đông đúc tại khu vực quảng trường Lâm Viên.

Dòng người và phương tiện đông đúc khiến giao thông di chuyển khó khăn.