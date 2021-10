Đà Lạt sẽ không còn là "thành phố không đèn xanh đỏ" như nhiều người thường gọi. Theo UBND TP Đà Lạt, vào cuối năm nay, 7 nút giao thông trên địa bàn sẽ có đèn xanh đỏ theo dự án chống ùn tắc giao thông.

Đà Lạt thường kín xe vào mùa cao điểm du lịch.

Ngày 5-10, các ngành chức năng TP Đà Lạt đã bắt đầu lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông trọng yếu thường xuyên bị ùn tắc trên các tuyến chính.



Clip: giao thông ùn tắc tại Đà Lạt mỗi dịp lễ Tết

Việc cải tạo, nâng cấp các nút giao thông này nhằm nhằm chủ động ứng phó, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt; phục vụ an ninh, quốc phòng; đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vào các dịp lễ Tết, Festival hoa Đà Lạt 2022...

Đèn tín hiệu giao thông được các ngành chức năng TP Đà Lạt tiến hành lắp đặt.

Theo đó, 7 nút giao trên địa bàn TP Đà Lạt sẽ được cải tạo, nâng cấp và lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ gồm:

- Nút giao thông Kim Cúc: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm: Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, Khởi Nghĩa Bắc Sơn và đường xuống Quảng trường Lâm Viên.

- Nút giao thông Trần Phú - Bà Triệu - Đào Duy Từ: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm: Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu, đoạn nối đường Trần Phú với đường Bà Triệu.

- Nút giao thông Ngã 5 Đại học: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm: Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân.

Công tác thi công diễn ra gấp rút

- Nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối gồm Hùng Vương, Trần Quý Cáp, đoạn nối Hùng Vương với Trần Quý Cáp.



- Lắp đặt đèn xanh đèn đỏ tại các nút giao Hải Thượng - Ba Tháng Hai, Hoàng Văn Thụ - Ba Tháng Hai, Phan Chu Trinh...

Tổng chi phí đầu tư xây dựng các dự án chống ùn tắc tại các nút giao thông này dự kiến hơn 140 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng.