Chiều 31-7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất sử dụng giấy đi đường theo mẫu chung trên toàn địa bàn. Thẩm quyền xác nhận, cấp, quản lý giấy đi đường cụ thể như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp. Đối với công nhân, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động, do Giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp. Đối với người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý, do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.

Mẫu giấy đi đường trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

UBND TP Đà Nẵng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, phường, xã, các lực lượng chức năng liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công, nhân viên chức, người lao động, cam kết về việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; lập kế hoạch hoạt động, bố trí lao động kèm theo danh sách người lao động và cấp giấy đi đường đúng đối tượng quản lý của cơ quan, đơn vị mình; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố do việc cấp giấy đi đường trái quy định.

Công an TP Đà Nẵng kiểm tra mục đích ra đường của người dân trong thời gian thực hiện một số biện pháp siết chặt phòng chống dịch

Trước đó, chiều 30-7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp gồm: Thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố; vận dụng các quy định pháp luật để áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; thời gian bắt đầu thực hiện từ 18 giờ ngày 31-7.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP căn cứ nội dung Nghị quyết, khẩn trương xây dựng và ban hành Chỉ thị về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Quảng Bình phát hiện thêm tài xế dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 31-7, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có báo cáo nhanh trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa).

Các trường hợp F0 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình Bệnh nhân là Tr. V. T. (SN 1985; ngụ thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) - là lái xe chở hàng tuyến Lạng Sơn - Cha Lo (Quảng Bình).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 17 đến 26-7, anh T. ở Lạng Sơn xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hôm sau anh về quê nhà ở huyện Kim Thành (Hải Dương). Đến 28-7, anh T. từ Hải Dương đến Nhà máy Gốm Hoàng Cảnh - Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình) tại đây tiếp xúc với bảo vệ, thủ kho và chủ hàng.

Ngày 29-7, tài xế này từ Thái Bình chở hàng vào Quảng Bình. Trên đường đi ghé đổ dầu ở Trạm xăng Cường Thuỷ (Thanh Hoá); rồi ghé ăn sáng tại quán Trung Thành (xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh T. và phương tiện đến khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tại đây, có ghé đổ dầu ở Trạm xăng Hưng Phát, mua hàng ở quầy Hoàng Tín (đều mang khẩu trang khi tiếp xúc); rồi thuê phòng nghỉ tại khách sạn Anh - Pháp - Việt ở khu vực Cửa khẩu Cha Lo và ở cùng phòng với anh Ph.Th. D. (SN 1977; quê ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tối 30-7, anh T. có biểu hiện đau mỏi, người mệt, sốt… nên đã thông báo cho cán bộ y tế. Ngay lập tức được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính. Sáng 31-7, Trung tâm CDC Quảng Bình nhận được thông báo từ CDC Hải Dương, vợ của anh T. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm CDC Quảng Bình đã thực hiện nhanh chóng cách ly tạm thời bệnh nhân trên trong phòng riêng và phong tỏa khách sạn Anh - Pháp - Việt. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc và mọi người trong khách sạn. Hiện bệnh nhân có các biểu hiện mệt mỏi, có ho, không khó thở, không giảm hoặc mất khứu giác…

Hiện Sở Y tế Quảng Bình đang lên phương án chuyển bệnh nhân về Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình bằng xe chuyên dụng để cách ly điều trị. Phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và lập danh sách F2 để tiến hành xử lý theo quy định phòng chống dịch Covid-19. H. Phúc