Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16-8, TP Đà Nẵng bắt đầu thực hiện dừng tất cả các hoạt động, yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà với phương châm "ai ở đâu thì ở đó". Sáng cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức triển khai các lực lượng để thực hiện các biện pháp chống dịch này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an TP triển khai hơn 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành việc thực hiện "ai ở đâu ở đó" của người dân. Mỗi đơn vị công an phường thành lập ít nhất 2 tổ tuần tra; mỗi công an các quận - huyện thành lập 10 tổ tuần tra và Công an TP Đà Nẵng sẽ thành lập thêm 20 tổ.

Toàn TP Đà Nẵng có hơn 200 tổ tuần tra do lực lượng công an đảm nhiệm. Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… kép kín và trải rộng khắp toàn thành phố.

Hoạt động của các tổ tuần tra được thực hiện liên tục trong 7 ngày thực hiện giãn cách cùng với hơn 300 các chốt kiểm soát đã lập trước đó. Ngoài ra, các tổ tuần tra được giao nhiệm vụ cũng được yêu cầu chuẩn bị các mẫu biên bản xử lý, xử lý nghiêm người vi phạm.

Kể từ 8 giờ cùng ngày, tất cả các loại giấy đi đường đã được cấp trước đây và các mẫu Giấy nhận diện phương tiện do Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp trước ngày 16-8 không còn giá trị sử dụng.

Công an Đà Nẵng đã thực hiện in và cấp phát thẻ công vụ, thẻ nhận diện cho các đối tượng được phép ra ngoài theo quy định của UBND TP trong thời gian này. Tất cả các Thẻ công vụ, Giấy nhận diện phương tiện, Giấy đi đường đều có QR Code thể hiện lộ trình rõ ràng, khu giờ và khu vực được phép hoạt động để thuận tiện trong công tác kiểm tra, xử lý, tránh tình trạng lợi dụng đi lại không đúng mục đích.

