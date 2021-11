Ngày 8-11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 21 ca Covid-19. Trong đó, có 7 ca đã được cách ly tập trung, 2 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch và 10 ca chưa cách ly.

Cụ thể: 7 ca đã cách ly tập trung gồm: 3 ca là F1 thuộc chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực, 3 ca là F1 thuộc chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân ở 250/41/9 Nguyễn Công Trứ; 1 ca là F1 tiếp xúc F0 cùng lái xe đi về từ TP HCM.

Ca bệnh trong khu phong tỏa thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, 2 ca bệnh cách ly tại nhà là người về từ TP HCM. Ca bệnh phát hiện tại chốt kiểm dịch là lái xe thư báo về từ TP HCM, qua chốt C4 test nhanh dương tính.

Ngày 8-11, TP Đà Nẵng ghi nhận 21 ca Covid-19, có 10 ca cộng đồng

10 ca chưa cách ly gồm: 3 ca lấy mẫu hộ gia đình phường An Hải Bắc liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực; 4 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Nại Hiên Đông, trong đó: 2 ca liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, An Hải Bắc; 2 là anh em khác nhà thường xuyên tiếp xúc với nhau, chưa xác định nguồn lây; 1 ca đến Bệnh viện 199 xét nghiệm, sau điều tra là F1 tiếp xúc F0 tại chợ An Hải Bắc, thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực; 1 ca ở 91 Nại Thịnh 2, Nại Hiên Đông lấy mẫu diện rộng nhà hàng, quán ăn, chưa xác định nguồn lây; 1 ca ở 134 Nguyễn Phạm Tuân, Hòa Hải có triệu chứng đến khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, , chưa xác định nguồn lây.

Ngành y tế nhận định, các ca mắc nói trên liên quan 5 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 4 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao. Riêng chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực đã ghi nhận tổng cộng 36 ca, chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân ở 250/41/9 Nguyễn Công Trứ đã ghi nhận 22 ca.

Hiện toàn TP Đà Nẵng có 30 điểm phong tỏa cứng và 16 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly 1.042 người.