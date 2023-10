Ông Tuấn (trú hẻm 74/19 Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) cho hay nước lụt rút để lại lớp ùn non dày hơn 30cm. Sáng nay, nước lại tiếp tục dâng cao tràn vào nhà. “Dọn mãi không xong mà không dọn thì bùn non đóng thành lớp dày cũng chết. Tối nay mưa lớn thì lại lụt, sáng mai lại phải quét dọn” - người này than thở