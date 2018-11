Đà Nẵng mạnh tay xử lý dịch vụ vay nặng lãi, đòi nợ thuê

06/11/2018 13:00

Sáng 6-11, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình HĐND với cử tri lần thứ 4. Tại đây, trả lời trước cử tri về tình hình an ninh trật tự thời gian qua tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc nở rộ dịch vụ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê .



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trong chương trình HĐND với cử tri sáng 6-11

Theo Thiếu tướng Viên, thời gian qua, cả nước xuất hiện loại hình cho vay nặng lại và nở rộ trong vòng 4 năm trở lại đây. Loại hình này xuất phát từ nhu cầu của người dân, đánh trúng tâm lý người vay với thủ tục đơn giản, nhanh gọn.

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho vay nặng lại là quan hệ dân sự bình thường với sự tự nguyện của hai bên vay và cho vay. "Âm thầm thực hiện nhưng khi không trả được thì bắt đầu xuất hiện đòi nợ thuê. Giết người vì đòi nợ trên cả nước là có rồi. Biện pháp phòng ngừa của công an cũng gặp khó khăn" - Thiếu tướng Viên cho hay.

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng đã xử lý 46 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo tổng rà soát toàn thành phố và lập danh sách đối với 262 đối tượng trong thành phố câu kết với 64 đối tượng ngoại tỉnh (chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc) chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Trong tháng 10, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo rà soát đăng ký cư trú, qua đó bắt quả tang 2 vụ liên quan đến cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê ở quận Sơn Trà, Liên Chiểu. Hiện tại đã khởi tố vụ án ở quận Sơn Trà và đang mở rộng điều tra vụ án ở quận Liên Chiểu.

Thiếu tướng Viên cho hay, đối với 326 đối tượng trong và ngoài thành phố như trên, Công an TP Đà Nẵng đã phân công người giám sát đồng thời củng cố chứng cứ nhằm xử lý mạnh trong thời gian đến. Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng còn ghi nhận toàn thành phố có 13 đơn vị núp bóng doanh nghiệp cầm đồ, mua bán ô tô… để hoạt động cho vay nặng lãi.

"Thời gian tới, Công an TP sẽ phối hợp công an cơ sở mật phục xử lý những đối tượng dán áp phích cho vay nặng lãi, xử lý đối tượng tụ tập, khống chế người cho vay. Đến cuối năm chắc chắn sẽ giảm được tình trạng này để bà con cử tri an tâm" – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nói.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chỉ đạo từ nay đến cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng nên lực lượng công an cần ra quân trấn áp. Nhất là trên lĩnh vực giao thông đô thị nhằm đảo bảo an toàn, trật tự với người dân.

Nói về an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng cho hay, vừa qua ông đã thị sát tại khu vực cây xăng trước bến xe Đà Nẵng và phát hiện nhiều xa khách lợi dụng vào đổ xăng rồi dừng lại bắt khách không đúng qui định. Khi chủ tịch Thơ rút điện thoại ghi hình thì các nhà xe phát hiện chủ tịch Thơ "vi hành" nên nhanh chóng bỏ đi. Ông Thơ cho biết sau sự việc này ông đã yêu cầu Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra xử lý tại khu vực bến cóc này, đồng thời yêu cầu các Chủ tịch, Bí thư phường phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ trật tự trên địa bàn mình quản lý.

Tin-ảnh: B.Vân