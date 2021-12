Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố dần phục hồi, khởi sắc. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 20-11 đạt 18.361 tỉ đồng, bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ước đạt 5.730 tỉ đồng, đạt 70,5% kế hoạch vốn sau điều chỉnh và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch xuất khẩu tính 11 tháng ước đạt hơn 2,8 tỉ USD, tăng 14,0% so với cùng kỳ…



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc .Ảnh: NHẬT BẮC

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có 23 kiến nghị, nhóm kiến nghị, trong đó có kiến nghị về thành lập trung tâm tài chính quy mô khu vực tại TP Đà Năng; đề án thành lập khu phi thuế quan; phát triển khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; đề án phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia; chủ trương thu hồi đất của các đơn vị quốc phòng nằm trong đồ án quy hoạch điều chỉnh Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - Hòa Khương; bố trí vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án cấp bách tuyến đường nối khu công nghệ cao với đường vành đai phía Tây; đề án mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ; điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy phép kinh doanh casino tại khu Bà Nà Hills…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh TP Đà Nẵng là trung tâm đổi mới, sáng tạo, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế về cơ cấu và quy mô nền kinh tế, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước như chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, đổi mới, sáng tạo chưa thành động lực, thu hút FDI còn thấp…

Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn để vươn lên. TP Đà Nẵng cần thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường thanh tra, giám sát; kiểm soát dịch bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu cơ cấu để nền kinh tế thành phố hài hòa hơn, đi vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, tìm ra động lực mới cho sự phát triển. Tăng cường hợp tác công - tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực cao, hạ tầng kinh tế - xã hội, quan tâm phát triển du lịch, khôi phục văn hóa truyền thống, phát triển ngành công nghiệp giải trí…

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho TP Đà Nẵng phát triển.