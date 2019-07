Đà Nẵng phát hiện 14 khu nghỉ dưỡng lấn vệt công cộng ven biển

22/07/2019 16:57

Ngày 22-7, ông Lưu Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND quận về việc xử lý các hạng mục xây dựng trong phạm vi quy hoạch khu vực bãi cát công cộng đoạn từ bãi tắm Sao biển đến khu du lịch Thành Đô.



Theo đó, qua kiểm tra của đội này trong phạm vi quy hoạch vệt 50m khu vực bãi cát công cộng, có 12 dự án xây dựng công trình trong phạm vi quy hoạch này và có 2 dự án tiếp giáp với vệt 50m.

Khu vực 50m ven biển Ngũ Hành Sơn có 14 khu nghỉ dưỡng xây dựng hạng mục vi phạm bị đề nghị xử lý

Theo ông Hùng, các vi phạm này tồn tại từ nhiều năm nay tuy nhiên, hiện nay, lãnh đạo TP Đà Nẵng đang trong quá trình thu hồi lại vệt 50m khu vực bãi cát ven biển để dành cho công cộng. Chính vì thế, Đội trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận đã rà soát và đề xuất các biện pháp xử lý. Ông Hùng cũng cho hay phần lớn các vi phạm là xây dựng lối xuống biển trong các khu nghỉ dưỡng, trồng cây xanh hay khu vực cứu hộ cho du khách…

Các vi phạm được Đội trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn điểm mặt cụ thể gồm:

Dự án khu nghỉ dưỡng Fullman Danang Beach do Công ty TNHH du lịch – thương mại Phú An Thịnh làm Chủ đầu tư là dự án tiếp giáp với vệt 50m, hiện nay đã được tháo dỡ xong toàn bộ những hạng mục công trình không có trong giấy phép xây dựng và nằm ngoài ranh giới đất được giao.

Dự án quần thể đô thị du lịch Ariyana do Công ty CP khách sạn và du lịch Thiên Thai làm chủ đầu tư vi phạm ở 4 hạng mục, được đề xuất 2 hạng mục gồm chòi cứu hộ di động, và bờ kè. Phần vi phạm là hai bể bơi được đề nghị Phòng Quản lý đô thị có ý kiến; phần tường rào bị đề nghị tháo dỡ.

Dự án khu du lịch Fusion Maia do Công ty CP đầu tư 559 làm chủ đầu tư có 6 hạng mục vi phạm. Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận đề nghị tháo dỡ hạng mục khung sườn sắt, kho tạm, nhà để dụng cụ thể thao dưới nước. Hạng mục chòi bảo vệ được đề xuất giữ lại, 2 hạng mục khác đề xuất xin ý kiến của Phòng Quản lý đô thị quận.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Olalani do Công ty CP Mỹ Phát làm chủ đầu tư vi phạm ở 6 hạng mục. Trong đó, hạng mục hồ cá, nhà 4 tầng, kè bê tông, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận đề nghị Phòng quản lý đô thị có ý kiến. Các hạng mục khác như lối đi lát đá và 2 chòi bảo vệ được đề nghị giữ lại, chòi phục vụ thể thao biển đề nghị tháo dỡ

Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores (Crown Plaza) do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shores làm chủ đầu tư vi phạm ở 6 hạng mục, được đề xuất giữ lại 4 hạng mục bao gồm 2 chòi tạm phục vụ khách và 2 chòi cứu hộ. Hai chòi trò chơi trẻ em bị đề nghị tháo dỡ.

Dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng do Công ty CP phát triển đô thị du lịch Sóng Việt (Quảng An Đà Nẵng) làm chủ đầu tư có 5 hạng mục vi phạm tại được đề nghị giữ lại các lối xuống biển và phần cây xanh. Riêng đối với phần ban công vi phạm chỉ giới xây dựng của 7 căn Bungalow (trong vệt 50m), chủ đầu tư đã tự giác tháo dỡ xong.

Dự án Khu du lịch Bến Thành Non Nước – Sandy Beach Resort do Công ty Cổ phần du lịch Bến Thành Non nước làm chủ đầu tư vi phạm 4 hạng mục trong đó chỉ được đề xuất giữ lại hạng mục cây xanh.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước do Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước làm chủ đầu tư có 5 hạng mục vi phạm đều bị đề nghị tháo dỡ.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Pulchra do Công ty TNHH Khu nghỉ mát P&I Đà Nẵng làm chủ đầu tư có 7 hạng mục vi phạm. Trong đó, tại vị trí Villa vườn số 17,18 có diện tích bị ảnh hưởng khoản 140m²/1 villa; vị trí Villa Vip 1 và Villa Vip 2, có diện tích bị ảnh hưởng khoản 57m²/1 villa; vị trí Villa vườn số 12 có diện tích bị ảnh hưởng khoản 48m² được đề nghị Phòng quản lý đô thị cho ý kiến.

Dự án phân khu quy hoạch số 2 thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire phía Đông đường Trường Sa do Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm Chủ đầu tư hay còn lại là dự án Khu nghỉ dưỡng Narman và Dự án Cocobay vi phạm ở 10 hạng mục chủ yếu là hồ bơi, lối đi bộ, phần sân nền… Và một số dự án khác cũng vi phạm

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đề nghị Phòng Quản lý đô thị có ý kiến về việc phù hợp quy hoạch của các công trình trong vệt 50m của 14 dự án vi phạm và UBND có báo cáo gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xem xét xử lý cụ thể về các hạng mục công trình nêu trên của từng dự án.

Tin-ảnh: B.Vân