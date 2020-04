Trước đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 17-4, lực lượng Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất khẩu trang tại kiệt 454 đường Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).



Số khẩu trang vải thành phẩm bị tạm giữ

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 4 nhân viên đang may đo, in ấn lên khẩu trang. Qua làm việc, chủ cơ sở là ông Đoàn B. T. (SN 1986, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thừa nhận đã mua vải thô về để gia công, sản xuất thành khẩu trang vải. Số thành phẩm được rao bán trên mạng xã hội và các trang mua sắm trực tuyến.

Công an niêm phong các máy móc của cơ sở may khẩu trang không phép

Khi được hỏi, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy phép liên quan đến sản xuất khẩu trang. Các nhân viên cũng không mang khẩu trang, không đảm bảo vô trùng trong khâu sản xuất.

Hiện Công an đã tạm giữ hơn 3.000 khẩu trang thành phẩm, niêm phong một số máy móc của cơ sở để tiếp tục xử lý.