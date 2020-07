Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ sáng 25-7, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay qua rà soát trong ngày 24-7, lực lượng công an đã phát hiện thêm 21 người nước ngoài, đa phần là Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào địa phương này.

Như vậy, đến nay, tổng số người nước ngoài nhập cảnh trái phép được phát hiện tại Đà Nẵng là 52 trường hợp, trong đó phần lớn là người Trung Quốc. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bắt giam 3 người - gồm 2 người Việt, 1 người Trung Quốc - liên quan đến đường dây đưa người trái phép từ Trung Quốc sang.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng tình trạng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép đang rất nguy hiểm. Dẫn chứng việc Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, thứ trưởng cho rằng đã có sự lỏng lẻo trong kiểm soát.



Theo ông Nguyễn Văn Sơn, ca bệnh Covd-19 thứ 416 dù chưa có khẳng định lây nhiễm từ các đối tượng nhập cảnh trái phép nhưng qua vụ việc này, cần phải "vá lại khoảng trống trong việc kiểm soát biên giới".

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương để kiểm tra đồng bộ sau khi khởi tố 3 đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc sang. Điều này cho thấy có sự móc nối để đưa người nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng phải đi từng nhà kiểm tra và đã phát hiện thêm 21 người ở Đà Nẵng. Thực tế cho thấy có nhiều vấn đề. Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát trên cả nước".

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, việc Đà Nẵng phát hiện 52 người nhập cảnh trái phép, Quảng Nam 21 người là "con số không nhỏ". "Việc kiểm soát đang còn lỏng lẻo. Cái này liên quan đến nhiều bộ - ngành, trong đó có Công an, Quốc phòng. Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các địa phương có đường biên phối hợp với biên phòng để tăng cường kiểm tra" - ông nhấn mạnh.



Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Đà Nẵng trong buổi họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ ngày 25-7 tại Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ - ngành xem xét đường dây đưa người trái pháp luật vào Việt Nam. "Xem họ đưa vào thế nào, đi bằng đường dây nào, trách nhiệm thuộc về ai" - Thủ tướng nhấn mạnh.



Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng trong 99 ngày qua không có ca nhiễm trong cộng đồng nên rất đáng biểu dương lực lượng y tế, quân đội, công an. Tuy nhiên, cũng vì đó mà có tình trạng lỏng lẻo, chủ quan ở một số ngành, địa phương. Thủ tướng đánh giá việc xuất hiện người nước ngoài xâm nhập trái phép Việt Nam cho thấy quản lý chưa chặt chẽ. Chính vì thế, toàn hệ thống - mà nhất là quân đội, công an và địa phương - phải tăng cường quản lý địa bàn hơn nữa.

Về ca bệnh 416, Thủ tướng yêu cầu các cấp và TP Đà Nẵng bình tĩnh xử lý nhưng kiên quyết đối với các khu vực mà bệnh nhân đã đến và sinh hoạt. Đà Nẵng phải tiếp tục điều tra truy vết và cách ly tập trung đối với những người F1 một cách an toàn. Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an điều tra, khởi tố đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam và phải xử lý nghiêm việc này.