Tối 3-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với khách sạn Phú An (số 48, đường 2-9, TP Đà Nẵng). Đây là nơi làm việc của một ca nghi mắc Covid-19, đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Khách sạn Phú An bị phong tỏa chiều ngày 3-5 do có 1 nhân viên nghi mắc Covid-19

Ngành y tế Đà Nẵng tổ chức cách ly tại khách sạn An Phú theo quy định của Bộ Y tế đối với tất cả những người làm việc tại khách sạn này gồm 11 người. Thời gian áp dụng cách lý từ chiều 3-5 và có thể gia hạn thêm dựa vào tình hình thực tế. Mục đích của việc cách ly tại khách sạn An Phú để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Tối cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về bệnh nhân nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng. Theo đó, ca nghi mắc tên N.T.N (giới tính nam, SN 1993, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn Phú An, đường 2-9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 28-4 đến ngày 2-5, bệnh nhân đi làm theo ca ở khách sạn Phú An. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại TP Hội An và TP Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều người.

Trong đó, bệnh nhân có đến nhiều siêu thị, quán ăn, karaoke, quán bar… ở 2 địa phương này. Đến ngày 2-5, bệnh nhân có triệu chứng sốt và đến thì vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngày 3-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 3-5, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ đến Bệnh viện Phổi để điều trị.