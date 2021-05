Sáng 3-5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã thực hiện phun khử khuẩn tại 2 nhà hàng trên địa bàn quận này gồm: nhà hàng For You biển - lô 1,2 ,3 đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê và nhà hàng Biển Lớn, lô 18 Võ Nguyên Giáp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế, quận đã lập tức triển khai phun khử khuẩn ở 2 nhà hàng trên. Theo bác sĩ Quang, trong sáng 3-5, Đội Y tế dự phòng của quận cũng đã tiếp tục rà soát và đưa 2 nhân viên của nhà hàng For You là F1 đi cách ly tại cơ sở y tế.

Phun khử khuẩn và đưa 2 F1 ở nhà hàng For You đi cách ly trong sáng 3-5

Phun khử khuẩn tại nhà hàng For You - Đà Nẵng

2 nhân viên này gồm 1 nam và 1 nữ, được xác định là có phục vụ trong bàn ăn của 2 chuyên gia Trung Quốc vào chiều 27-4.

Nói về việc chậm trễ đưa 2 F1 này đi cách ly, bác sĩ Quang cho hay đây là sự việc ngoài mong muốn của ngành y tế. Theo bác sĩ Quang, tối 1-5, khi nhận thông tin về chuyên gia Trung Quốc dương tính khi về nước thì ngành y tế quận đã cử nhân viên đến điều tra, truy vết tại nhà hàng For You và Biển Lớn. Trong đó, nhà hàng Biển Lớn có 9 F1, nhà hàng For You có 5 F1, đã được đưa đi cách ly ngay trong đêm.

Xe đưa 2 F1 là nhân viên phục vụ có tiếp xúc gần 2 chuyên gia Trung Quốc ở nhà hàng For You đi cách ly

"Lúc này, nhà hàng For You khai báo số lượng nhân viên có tiếp xúc gần gồm 5 người. Khi đó khách đến nhà hàng cũng rất đông nên chúng tôi không gặp hết nhân viên được. Đến sáng nay, khi Đội Y tế dự phòng đến làm việc và rà soát thêm thì 2 nhân viên này khai báo có tiếp xúc gần" - bác sĩ Quang nói. Ngay lập tức, Đội Y tế dự phòng quận Sơn Trà đã đưa 2 F1 này đi cách ly.

Phun bên trong các phòng VIP tại nhà hàng For You - Đà Nẵng - nơi các chuyên gia Trung Quốc đến sử dụng dịch vụ vào chiều 27-4

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chỉ đạo phun khử khuẩn toàn bộ nhà hàng bao gồm cả lối đi hành lang, nhà vệ sinh và tất cả các phòng, nơi đón tiếp khách

Nhà hàng Biển Lớn - Lô 18 Võ Nguyên Giáp - 2 chuyên gia Trung Quốc đến đây để ăn uống trong trưa 28-4

Phun khu vực bếp ăn ở nhà hàng Biển Lớn

Nhân viên nhà hàng For You thu dọn đồ đạc và ra bên ngoài khi đội ngũ y tế thực hiện phun khử khuẩn bên trong

Đại diện nhà hàng Biển Lớn cho biết liên quan đến 2 chuyên gia Trung Quốc, nhà hàng có 9 F1 phải đi cách ly.

Trước đó, một nhóm gồm 5 chuyên gia Trung Quốc được cách ly y tế tại khách sạn thuộc tỉnh Yên Bái từ ngày 9 đến 23-4. Trong quá trình họ cách ly y tế, khách sạn này tiếp nhận nhóm chuyên gia Ấn Độ cách ly y tế từ ngày 17-4.

Sau khi hoàn thành cách ly, ngày 27-4, 2 trong số 5 người Trung Quốc nêu trên đến TP Đà Nẵng. Tại đây, 2 người Trung Quốc này có ăn uống 3 nhà hàng, 2 khách sạn với một số người; ngày 29-4 thì ra Hà Nội để trở về Trung Quốc. Sáng 1-5, 2 người này báo tin với người đã đi ăn uống cùng tại Đà Nẵng kết quả xét nghiệm tại Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 2-5, Sở Y tế Đà Nẵng đã thông báo các địa điểm mà 2 chuyên gia Trung Quốc đã lui tới khi lưu trú tại TP từ ngày 27 đến 29-4. Cụ thể: Lúc 18 giờ ngày 27-4 tại nhà hàng For You biển - lô 1,2 ,3 đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê; lúc 21 giờ 30 ngày 27-4 tại tầng 36 - Khách sạn Novotel số 36 Bạch Đằng; ngày 27 đến 29-4: khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp; lúc 12 giờ 30 ngày 28-4 tại nhà hàng Biển Lớn, lô 18 Võ Nguyên Giáp; tối 28-4: nhà hàng Trung Quốc, số 82 Lê Quang Đạo.