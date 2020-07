Chiều 21-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Trương Xuân Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp- Bệnh viện 199 (Bộ Công an), đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay đơn vị đang cách ly 5 người Trung Quốc.

Theo bác sĩ Hùng, 5 người trên được Phòng Quản lý Xuất nhập Cảnh - Công an TP Đà Nẵng gửi qua bệnh viện để tiếp nhận, cách ly từ ngày 11-7. "Đến nay họ đã cách ly được 10 ngày, vài ngày tới khi hết thời gian cách ly, bệnh viện sẽ bàn giao toàn bộ 5 người trên cho Công an TP Đà Nẵng" - bác sĩ Hùng cho hay.

Cũng theo bác sĩ Hùng, bệnh viện không rõ quá trình nhập cảnh của những người trên mà chỉ thông qua lực lượng công an để tiếp nhận và cách ly. Hiện 5 người này có sức khỏe ổn định và kết quả xét nghiệm đều âm tính SARS-CoV-2.

Khu cách ly bên trong Bệnh viện 199

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 20-7, một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay đơn vị này đang phối hợp với Công an quận Sơn Trà cùng các cơ quan liên quan thực hiện cách ly tổng cộng 24 người Trung Quốc.

Theo vị lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, nhóm người Trung Quốc này được phát hiện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 18-7. Cơ quan công an sau đó đã đưa họ vào cách ly tại một khách sạn trên đường Loseby, quận Sơn Trà. Nguồn tin trên cũng cho biết mẫu xét nghiệm của 24 người Trung Quốc này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tất cả những người này đều có sức khỏe ổn định.

Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cũng cho biết thêm, 24 người Trung Quốc nói trên do Công an TP Đà Nẵng bàn giao cho đơn vị để thực hiện cách ly. Sau đó, Công an quận đã phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương vận động một khách sạn ở đường Loseby làm nơi cách ly. Khi được hỏi về quá trình nhập cảnh của những người Trung Quốc trên, đại diện Công an quận Sơn Trà nói "không rõ".