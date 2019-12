Ngày 5-12, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Quang Huy (27 tuổi, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội), là người điều khiển ôtô gây tai nạn sáng 30-11 khiến 2 mẹ con thương vong trên địa bàn, để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Otofun

Bước đầu tại cơ quan công an, tài xế Vũ Quang Huy khai vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 30-11, nam tài xế này điều khiển ôtô bán tải di chuyển trên đường vành đai 2 hướng Cầu Giấy đi Bưởi. Khi đang điều khiển xe trên đường, bất ngờ phần đuôi xe ôtô va chạm với phần đầu xe máy. "Huy khai rằng, do bản thân điều khiển xe với tốc độ nhanh nên khi xảy ra va chạm tưởng là nhẹ đã không để ý nên đã tiếp tục điều khiển xe ôtô chạy tiếp " - vị lãnh đạo Công an quận Ba Đình nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 30-11, chị B.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Lead mang BKS 29Y8-1394 chở cháu Q.V.T. (SN 2014, là con chị H.) đi trên đường vành đai 2, hướng Cầu Giấy về Bưởi, đã bất ngờ va chạm với 1 xe ôtô bán tải màu xanh. Cú va chạm mạnh khiến 2 mẹ con chị H. bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu T. ngồi sau xe đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe bán tải đã không dừng xe xuống xử lý vụ việc mà đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Công an đã phải thông báo để truy tìm chiếc xe gây ra vụ tai nạn.