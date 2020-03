Chiều 28-3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ bà Triệu Ánh T. (81 tuổi; ngụ khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, TP Hà Nội) khi đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang. Theo đó, chẩn đoán ban đầu bà cụ tử vong là do bệnh lý tim mạch chứ không liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 22-3, khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang có tiếp nhận 239 công dân Việt Nam từ Australia về cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19, trong đó có bà T. Bà T. có tiền sử bệnh tăng huyết áp, hen phế quản đang uống thuốc hằng ngày.

Những người được đưa về khu cách ly cùng bà cụ

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ và điều dưỡng thực hiện đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần, không phát hiện bà T. bị sốt, ho, khó thở.

Đến khoảng 20 giờ ngày 26-3, bà T. có than ăn uống kém, mất ngủ, đau ngực, mệt, nhưng vẫn sinh hoạt và đi lại bình thường, bác sĩ trực có khám ghi nhận huyết áp 14/9 cmHg và phát thuốc điều trị.

Đến 9 giờ ngày 27-3, tổ y tế đo nhiệt độ buổi sáng tại các buồng cách ly. Khi đến buồng số 1, bà T. than mệt, khó thở, điều dưỡng báo cáo cho bác sĩ trưởng ca trực cùng ngày vào khám, sau đó bác sĩ cho bệnh nhân thở oxy, uống thuốc và xin hỗ trợ hội chẩn.

Đến 10 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cử 2 bác sĩ chuyên khoa tim mạch và chuyên khoa nội tổng quát đến khám và hội chẩn, cho thấy bà T. có vấn đề về hô hấp, tim mạch nên quyết định chuyển bà T. về Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ, điều dưỡng phát hiện bà T. không có ở trong phòng cách ly nên đi tìm thì phát hiện bà nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Ngay lập tức, bác sĩ, điều dưỡng đưa bệnh nhân lên băng ca và đẩy về phòng để hồi sức cấp cứu trong tình trạng mạch = 0, huyết áp không đo được, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ cùng điều dưỡng hồi sức tim, phổi trong 30 phút nhưng không hiệu quả. Xác định bà T. đã tử vong và ngừng hồi sức với chẩn đoán ban đầu là tử vong do nhồi máu cơ tim cấp/tăng huyết áp/tiền căn hen phế quản.

Lúc 12 giờ cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp với các ngành y tế, quân sự, công an đã thống nhất lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur (TP HCM); đồng thời liên lạc với gia đình để xin ý kiến về việc mổ tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả mẫu xét nghiệm do công an gửi Viện Pasteur TP HCM âm tính với SARS- CoV-2.