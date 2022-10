Tối 10-10, Công an tỉnh Bình Dương thông tin liên quan đến bộ xương người vừa phát hiện tại một bãi đất trống trên địa bàn TP Thuận An, gia đình của nạn nhân đã đến trình báo và cung cấp giấy tờ đầy đủ.

Theo đó, nạn nhân bước đầu được xác định là ông T.Đ.T (38 tuổi, ngụ tại phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương). Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Người đàn ông nghi đã mua xăng rồi tự thiêu

Một điều đặc biệt, qua điều tra trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan công an phát hiện vào ngày 1-10 có một người đàn ông hình dáng giống miêu tả của gia đình, cầm can nhựa đi bộ vào mua xăng ở một cây xăng gần nhà, sau đó mất tích.

Cũng theo người nhà, trước đó ông T. đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình, rồi có biểu hiện lầm lì, buồn chán.

Với những thông tin thu thập được, cộng với nhà của ông T. cách hiện trường không xa, cơ quan công an nghi ngờ nạn nhân đã mua xăng tự thiêu.

Hiện tại, cơ quan công an đã lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính của người này.



Như Báo Người Lao động đã đưa tin, trưa 10-10, người dân phát hiện một bộ xương người tại khu đất trống gần Quốc lộ 13, khu vực ranh giới giữa TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An (tỉnh Bình Dương). Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.